«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

بخلاف عملها كراقصة كانت تحية كاريوكا إنسانة متدينة جدًا، بحسب تقرير نشر عنها في مجلة الكواكب.كانت تصوم رمضان منذ أن كانت طفلة صغيرة، حتى أن جدتها كانت تشفق عليها فتحاول إيهامها أن وقت الإفطار قد حان، لكن تحية كانت ترفض أن تأكل إلا مع باقي أفراد العائلة بعد آذان المغرب.وتابع التقرير أن تحية كانت مواظبة على صلواتها وتحرص على أن تصلي عصر كل يوم من أيام رمضان في أحد المساجد، مثل السيدة زينب أو الحسين أو السيدة نفيسة أو سيدي زين العابدين.وكان محرر مجلة الكواكب قد وجه سؤالًا لتحية حين ذهب إليها وكانت لتوها قد فرغت من صلاة الظهر، فقال لها: "ما هو حكم الدين في الرقص؟"، فأجابت تحية بكل ثبات: "الدين لا يعارض الرقص إلا إن كان هناك ابتذالًا ورخص".ووجه المحرر إليها سؤالًا آخر بقوله: "هل لو عاد الزمن بك مرة أخرى إلى نقطة البداية هل كنت تحترفين الرقص؟"، فقالت تحية:" نعم".