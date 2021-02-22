طرق استعلام فيزا تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2021

رابط الاستعلام عن تكافل وتكامل وكرامة بالرقم القومي 2021

خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي



وفي السياق، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين، هذه الخدمة الإلكترونية مؤخرًا لتخفيف الضغط على المواطن، وإلتزامًا بقرار مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

