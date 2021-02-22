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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طرق استعلام فيزا تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:42 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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يبحث الكثير من المواطنين في الوقت الراهن عن استعلام فيزا تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تتحرك مؤشرات جوجل مؤخرًا من قبل المواطنين، وعن كيفية الاستعلام في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر المنصات الإلكترونية.

وطرحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المعاشات، رابط الاستعلام الإلكتروني عن تكافل وتكامل وكرامة بالرقم القومي، نظرًا إلى أنها أسهل طريقة يمكن لأصحاب المعاشات استخدامها في الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

لذلك يعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي، وفقًا لبيان وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن تكافل وتكامل وكرامة بالرقم القومي 2021


يستطيع المتقدمين في الحصول على معاش تكافل ومتكامل وكرامة والاستعلام عن قبولهم من عدمه من خلال رابط الاستعلام التي طرحته وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المعاشات، ومن خلال الرابط التسجيلي يستطيع أصحاب المعاشات الإستعلام وتقديم الشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة الذي حصل عليه أكثر من 14 مليون مواطن بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي العبء والوقت على أصحاب المعاشات، وغير ذلك لتخفيف التكدسات والازدحام في الشوارع والمصالح الحكومية، خوفاُ على صحة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي


يبدأ الراغبين في الاستعلام عن تكافل وكرامة إلكترونيًا عن قبولهم من عدمه في معاش تكافل وكرامة والذي تقدم له أكثر من 14 مليون مواطن بإتباع الخطوات التالية:

1 - يقوم المواطن بالتسجيل من خلال دخوله على الرابط الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى ببوابة الاستعلامات والشكاوي لبرنامج التكافل والكرامة من خلال الرابط: moss.gov.eg

2 - يقوم أصحاب برنامج التكافل والكرامة بكتابة الرقم القومي للتسجيل المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة لذلك.

3 - ثم يضغط على كلمة الاستعلام عن معاش تكافل ومتكامل وكرامة.

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وفي السياق، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين، هذه الخدمة الإلكترونية مؤخرًا لتخفيف الضغط على المواطن، وإلتزامًا بقرار مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

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