بوتين: روسيا منفتحة على التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مواجهة كورونا
الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:58 م
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وقال بوتين- خلال لقاء جمعه في المنتجع الروسي سوتشي، اليوم الإثنين، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "يجب علينا تضافر الجهود، بما في ذلك مع شركائنا الأوروبيين"، مضيفا: "نحن منفتحون على العمل المشترك".
وأشار إلى أن مركز "جاماليا" العلمي الروسي، الذي يعود له الفضل في تطوير لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا"، يتعاون مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية- السويدية.
وقال بوتين- خلال لقاء جمعه في المنتجع الروسي سوتشي، اليوم الإثنين، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "يجب علينا تضافر الجهود، بما في ذلك مع شركائنا الأوروبيين"، مضيفا: "نحن منفتحون على العمل المشترك".
وأشار إلى أن مركز "جاماليا" العلمي الروسي، الذي يعود له الفضل في تطوير لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا"، يتعاون مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية- السويدية.