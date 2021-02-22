بوتين: روسيا منفتحة على التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مواجهة كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا.وقال بوتين- خلال لقاء جمعه في المنتجع الروسي سوتشي، اليوم الإثنين، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "يجب علينا تضافر الجهود، بما في ذلك مع شركائنا الأوروبيين"، مضيفا: "نحن منفتحون على العمل المشترك".وأشار إلى أن مركز "جاماليا" العلمي الروسي، الذي يعود له الفضل في تطوير لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا"، يتعاون مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية- السويدية.