الفلبين ترفض الدعوات لتخفيف قيود كورونا أكثر

أعلن المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الإثنين، رفض الرئيس الدعوات المنادية بتخفيف قيود فيروس كورونا أكثر في البلاد قبل طرح اللقاحات.ويضغط قادة الأعمال على الرئيس الفلبينى للسماح بفتح مزيد من الأنشطة التجارية والشركات الكبرى والحدود.ولكن دوتيرتي أصدر توجيها لحكومته مفاده أن "الفلبين لن تخضع لقواعد حجر صحي عامة معدلة إلا عند طرح لقاحات"، حسب المتحدث الرئاسي هاري روكي.وقال روكي: "يقر الرئيس التنفيذي بأهمية إعادة فتح الاقتصاد وتأثيره على سبل معيشة الشعب، إلا أن الرئيس يولي أهمية أكبر للصحة والسلامة العامة".وأضاف المتحدث الرئاسي أن دوتيرتي "يريد أيضا أن يبدأ التلقيح في أقرب وقت ممكن لتخفيف الحجر الصحي المجتمعي".