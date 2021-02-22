الأنبا باسيليوس يترأس قداس ذكرى القمص جرجس غطاس

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس الأحد، صلاة القداس الإلهي في الذكرى السنوية الأولى للمتنيح القمص جرجس غطاس، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.شارك نيافته في الصلاة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للإيبارشية، والأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيا الكاتدرائية.وألقى الأنبا بطرس كلمة العظة، فيما ألقى نيافة الأنبا باسيليوس كلمات الوداع للقمص المتنيح، وذلك في نهاية القداس.واختتمت الذبيحة الإلهية بالبركة الرسولية للحاضرين.