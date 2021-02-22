وزير الزراعة يوجه بالتوعية بمخاطر التغيرات المناخية

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهات لمركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بتوعية المزارعين بكيفية تخفيف آثار الظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.وقال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة أنه نظرا للظروف الجوية المتوقعة اعتبارا من يوم الثلاثاء 2322021 وحدوث بعض التغيرات المناخية تؤدى الى عواصف وامطار خلال نهاية الأسبوع، يجب علي مزارعي القمح تجنب ري المحصول حاليا حتى لا يتسبب ذلك في حدوث رقاد.وطالب خليل، في تصريحات صحفية الأثنين المزارعين بفتح قنوات الري على المصارف لتصريف أي مياه متراكمة في الحقل وهذا يساعد على تقليل فرص الرقاد وفى حالة عدم كفاية مياه المطر يتم الري بعد جفاف الأرض ري على الحامي