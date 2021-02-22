مؤشرات البورصة تواصل الصعود فى ختام التعاملات.. والسوقى يربح 4.8 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام معاملات، اليوم الإثنين، بدعم من عمليات شراء للأفراد المصريين والعرب والأجانب.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 4.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 706.296 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيس للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 11549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2399 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"، بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 14221 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4429 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2405 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3437 نقطة.