وزارة الصحة الأسترالية توقف حملاتها الترويجية على فيسبوك

أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، اليوم الإثنين، عن قرارها بوقف حملاتها الترويجية على موقع فيسبوك بعد حجب شبكة التواصل الاجتماعي مضامين إخبارية احتجاجًا على مشروع قانون تدعمه الحكومة.يأتي هذا الحجب فيما بدأت استراليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي خصصت الحكومة مبلغ 16،5 مليون يورو للترويج لها بين السكان، ولمواجهة مؤيدي نظرية المؤامرة المشككين باللقاح.أعلن وزير الصحة، جريج هانت، الأحد، أن وزارته ستواصل تمويل الحملة الإعلانية ولكن ليس على فيسبوك.وقال هانت: "سيتم استخدام جميع المخصصات"، موضحا أن وزارته ستستمر في نشر المعلومات على هذه الشبكة الاجتماعية، لكنها لن تلجأ إليها من أجل الترويج.