مسؤول صيني يحدد خطة تضمن حكم شخصيات «وطنية» هونغ كونغ

استعرض مسؤول صيني رفيع المستوى اليوم الاثنين خططا تضمن حكم شخصيات "وطنية" هونغ كونغ في وقت تسعى بكين للقضاء على أي معارضة مطالبة بالديموقراطية ولعب دور مباشر أكثر في كيفية إدارة شؤون المدينة.وجاء خطاب رئيس مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو شيا باولونغ قبل أسبوعين فقط من موعد انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في ظل توقعات بأنه يتم التخطيط لمزيد من الإجراءات لإحكام السيطرة على إدارة المدينة.وقال شيا بحسب خطاب نشره مكتبه إن "المهمة الأهم والأكثر إلحاحا ليتم تطبيق (تسليم) السلطة إلى الوطنيين هي عبر تحسين الأنظمة المعنية، خصوصا النظام الانتخابي ذو الصلة".