برلين تحث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على روسيا بسبب نافالني

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس نظراءه في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على إعطاء الضوء الأخضر لفرض عقوبات على مسؤولين روس بسبب سجن المعارض أليكسي نافالني وشن حملات على النشطاء المطالبين بالديمقراطية.وتمهد دعوة برلين الطريق أمام فرض عقوبات الشهر القادم فيما تقول دول الاتحاد البالغ عددها 27 إنها ستكون رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أنه يتعين السماح بالحوار والاحتجاج في روسيا.وقال ماس لدى وصوله إلى بروكسل "أؤيد إصدار أمر بإعداد عقوبات إضافية تشمل أشخاصا بعينهم".وقال إن فرض العقوبات أمر ملح لأن نافالني لم يحكم عليه فقط بالسجن بل أيضا بأن يمضي فترة عقوبته في معسكر للأشغال.ويتوقع دبلوماسيون أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على حلفاء لبوتين الشهر المقبل فور انتهاء الخبراء من جمع أدلة لمواجهة أي إجراء قانوني.