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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شيكو يحصل على إجازة ويشارك كضيف شرف في 3 أفلام

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:40 م
شيكو
شيكو
دعاء عبد المقصود
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حصل الفنان شيكو على إجازة طويلة بعد أن أنهى جميع ارتباطاته الفنية مؤخرا حيث سافر الي دولة الإمارات لقضاء إجازة برفقة أسرته بعد انتهاء من تصوير الجزء الثاني من مسلسل اللعبة.

وكان شيكو وأبطال مسلسل "اللعبة 2" قد انتهوا من تصوير العمل بالكامل الاسبوع الماضي حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.

وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل "اللعبة"، من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.

على جانب اخر انتهى شيكو من تصوير دوره في عدد من الأفلام السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة بدور السينما حيث يشارك كضيف شرف في 3 أفلام دفعة واحدة وهي "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، وفيلم " الأنس والنمس" لنجم الكوميديا محمد هنيدي ومنة شلبى، اضافة الى مشاركته في فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا.

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