أول من رقصت بالجلابية البلدي البيضاء.. أبرز بدل رقص تحية كاريوكا



يحل علينا اليوم 22 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، التي تعد أبرز نجمات الرقص الشرقى فى مصر على مر العصور، بل أنها أصبحت مدرسة ينتمى إليها الراقصات الجدد.



- بدايتها الفنية

أسمها الحقيقي بدوية تحية محمد علي النيداني كريم، وولدت في مدينة الإسماعيلية، وسافرت إلى القاهرة هاربة من أهلها لمزواله مهنه الرقص، وبدأت كاريوكا في ممارسة الرقص والغناء والتمثيل في سن صغيرة كموهبة، وسافرت إلى القاهرة وتعرفت على الراقصة سعاد محاسن، ثم ذهبت إلى بديعة مصابني التي اكتشفتها وانضمت إلى فرقتها، وبعد ذلك توجهت إلى السينما والمسرح بمساعدة سليمان باشا نجيب.

- أستايل تحية كاريوكا مختلف عن غيرها في الرقص

وعرفت تحية كاريوكا بأنها آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي، حيث طورت تحية أسلوبها الخاص الذي اعتمد على إعادة إنتاج الهرمونية الشرقية القديمة في الرقص، وهو الأسلوب الذي تأسست عليه مدرسة كاملة في الرقص الشرقي، في مقابل مدرسة سامية جمال التي لجأت إلى مزج الرقص الشرقي بالرقص الغربي.