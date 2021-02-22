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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أول من رقصت بالجلابية البلدي البيضاء.. أبرز بدل رقص تحية كاريوكا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:58 م
تحية كاريوكا
تحية كاريوكا
هويدا سعيد
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يحل علينا اليوم 22 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، التي تعد أبرز نجمات الرقص الشرقى فى مصر على مر العصور، بل أنها أصبحت مدرسة ينتمى إليها الراقصات الجدد.
أول من رقصت بالجلابية
- بدايتها الفنية
أسمها الحقيقي بدوية تحية محمد علي النيداني كريم، وولدت في مدينة الإسماعيلية، وسافرت إلى القاهرة هاربة من أهلها لمزواله مهنه الرقص، وبدأت كاريوكا في ممارسة الرقص والغناء والتمثيل في سن صغيرة كموهبة، وسافرت إلى القاهرة وتعرفت على الراقصة سعاد محاسن، ثم ذهبت إلى بديعة مصابني التي اكتشفتها وانضمت إلى فرقتها، وبعد ذلك توجهت إلى السينما والمسرح بمساعدة سليمان باشا نجيب.
أول من رقصت بالجلابية
- أستايل تحية كاريوكا مختلف عن غيرها في الرقص
وعرفت تحية كاريوكا بأنها آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي، حيث طورت تحية أسلوبها الخاص الذي اعتمد على إعادة إنتاج الهرمونية الشرقية القديمة في الرقص، وهو الأسلوب الذي تأسست عليه مدرسة كاملة في الرقص الشرقي، في مقابل مدرسة سامية جمال التي لجأت إلى مزج الرقص الشرقي بالرقص الغربي.
أول من رقصت بالجلابية
- كيف تطورت تحية كاريوكا بدل الرقص
طورت تحية من شكل بدلة الرقص وأضافت عليها نوع من الإثارة والاستعراض، حيث تميزت بدل رقص كاريوكا بالطرحة الطويلة وبأشكال ونقوشات مختلفة فى كل بدلة مع الإكسسوارات كانت أهم ما يميز بدل وشعر كاريوكا، وكان معظم بدل رقصها تعتمد على الفتحة الواسعة من الأسفل، كاريوكا أول من رقصت بالجلابية البلدى البيضاء فى أفلامه.

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