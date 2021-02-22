2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، اصطفاف 6 سيارات كسح مياه تم شراؤها مؤخرًا من ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بقيمة إجمالية 3 مليون و880 ألف جنيه.واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلى عن السيارات من المهندس محمد كيوان، مدير إدارة المركبات بديوان عام المحافظة، حيث تصل سعة السيارة الواحده 4 مترات مكعية بقوة 120 حصان وسعر 480 ألف جنيه.وأكدت عوض أن هذه السيارات ستساهم وبشكل كبير فى دعم وتطوير المنظومة الخاصة بمعدات النظافة ومجابهة الأزمات وموجات الطقس السيئ، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها على المراكز والمدن وفقًا لاحتياجات كل منطقة.