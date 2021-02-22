الاتحاد التونسي للشغل: الأطراف الرافضة للدولة المدنية وراء تهديد الأمين العام

اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، الأطراف التي ترفض الدولة المدنية ورؤيتنا الاجتماعية والاقتصادية بالوقوف وراء التهديد بالقتل الذي تلقاه الأمين العام للاتحاد.وأوضح الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الأطراف التي ترفض الدولة المدنية وراء التهديد بالقتل الذي تلقاه الأمين العام للاتحادوأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تعرّضه للتهديد بالقتل وتقديم دعوى للقضاء بهذا الصدد.