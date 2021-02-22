«بتكوين» تهبط 6% إلى ما يقل عن 55 ألف دولار

نزلت علمة "بتكوين" الإلكترونية ما يزيد عن 6% اليوم الإثنين، بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 58 ألفا و354 دولارا في اليوم السابق، إذ عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة.وارتفعت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم خلال نهاية الأسبوع إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمتها تقريبا منذ بداية العام، وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار يوم الجمعة.ونزلت العملة المنافسة المشفرة "الإيثريوم" 7% إلى 1798 دولارا، وجرى تداول بتكوين عند 54 ألف دولار بحلول الساعة 1011 بتوقيت جرينتش.