الأنبا إسحق يترأس قداس صوم يونان بكاتدرائية أبوفام الأوسيمي

يترأس الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، اليوم صلوات أول قداسات صوم يونان، والذي يستمر على مدار 3 أيام متصلة، وذلك بكاتدرائية أبوفام الأوسيمي.ويشارك بالحضور كهنة الكنيسة والشمامسة، وعدد محدود من الأقباط، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.وصوم نينوى هو صوم معروف بـ«صوم يونان»، ويصومه الأقباط تشبهًا بالنبي يونان واستمطارًا لمراحم الله، كما إنه يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير من توبة ودفن وقيامة مع المسيح وكما حدث مع يونان النبي.