«الدروس المستفادة من يونان».. العظة الأحدث لمطران بورسعيد

بثت إيبارشية بورسعيد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الأحدث للأنبا تادرس مطران الإيبارشية، عبر تقنية البث المباشر.وجاءت العظة الأخيرة لنيافته بعنوان "الدروس المستفادة من قصة يونان"، يأتي ذلك بالتزامن مع بداء الأقباط لصوم يونان والذي يستمر على مدار 3 أيام متواصلة.و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.وصوم نينوى هو صوم معروف بـ«صوم يونان»، ويصومه الأقباط تشبهًا بالنبي يونان واستمطارًا لمراحم الله، كما إنه يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير من توبة ودفن وقيامة مع المسيح وكما حدث مع يونان النبي.