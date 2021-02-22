سعر الذهب اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر | تحديث يومي





سعر الذهب اليوم تحديث يومي ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين ورجال الأعمال، يعرض لكم " الدستور " في تقريره اليومي سعر الذهب اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر.



سعر الذهب اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر



وشهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليومية، ارتفاعًا بقيمة جنيهان في السوق المصري، وذلك بعد الارتفاع العالمي للذهب بقيمة 12 دولار حتى هذه اللحظة لتصعد الأونصة نحو ما يقرب إلى حوالي 1792 دولارًا.



سعر جرام الذهب عيار 24 وسجل سعر المعدن الأصفر اليوم عيار 24 في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 891 - 894 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 21 وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 780 - 782 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 18 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 669 - 670 جنيهًا.



يهمك أيضًا: ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين ورجال الأعمال، يعرض لكم " الدستور " في تقريره اليومي سعر الذهب اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر.سعر الذهب اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصروشهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليومية، ارتفاعًا بقيمة جنيهان في السوق المصري، وذلك بعد الارتفاع العالمي للذهب بقيمة 12 دولار حتى هذه اللحظة لتصعد الأونصة نحو ما يقرب إلى حوالي 1792 دولارًا.وسجل سعر المعدن الأصفر اليوم عيار 24 في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 891 - 894 جنيهًا.وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 780 - 782 جنيهًا.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 669 - 670 جنيهًا.





وسجل سعر جنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 6240 - 6256 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم الإثنين في مصر وبلغ سعر الأونصة اليوم الإثنين في مصر ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 27723 - 27795 جنيهًا.

ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وبالأخص على موقع " جوجل " من قبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر الذهب اليوم في مصر، حيث شهدت أسعار الذهب عالميًا حالة من التذبذب في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة العالمية التي ضربت بالعالم الاقتصادي أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك لم تسلم أسعار العملات من كورونا ومنها ( الدولار - اليورو - الريال السعودي - الدينار الكويتي )، وتسببت عدوى كورونا في ضرب البورصات العالمية والبورصات الخليجة، مما نتج تغير غير متوقع في العالم الاقتصادي.