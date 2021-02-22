سعر الذهب اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر | تحديث يومي
الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:48 م
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وبالأخص على موقع " جوجل " من قبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر الذهب اليوم في مصر، حيث شهدت أسعار الذهب عالميًا حالة من التذبذب في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة العالمية التي ضربت بالعالم الاقتصادي أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك لم تسلم أسعار العملات من كورونا ومنها ( الدولار - اليورو - الريال السعودي - الدينار الكويتي )، وتسببت عدوى كورونا في ضرب البورصات العالمية والبورصات الخليجة، مما نتج تغير غير متوقع في العالم الاقتصادي.
سعر الذهب اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر
وشهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليومية، ارتفاعًا بقيمة جنيهان في السوق المصري، وذلك بعد الارتفاع العالمي للذهب بقيمة 12 دولار حتى هذه اللحظة لتصعد الأونصة نحو ما يقرب إلى حوالي 1792 دولارًا.
سعر الذهب اليوم تحديث يوميونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين ورجال الأعمال، يعرض لكم " الدستور " في تقريره اليومي سعر الذهب اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر.
سعر الذهب اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر
وشهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليومية، ارتفاعًا بقيمة جنيهان في السوق المصري، وذلك بعد الارتفاع العالمي للذهب بقيمة 12 دولار حتى هذه اللحظة لتصعد الأونصة نحو ما يقرب إلى حوالي 1792 دولارًا.
سعر جرام الذهب عيار 24وسجل سعر المعدن الأصفر اليوم عيار 24 في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 891 - 894 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 780 - 782 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 669 - 670 جنيهًا.
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وسجل سعر جنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 6240 - 6256 جنيهًا.