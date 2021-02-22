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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رسميًا | مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢١

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:17 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
شيماء حسين
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مع اقتراب انتهاء كل شهر تزيد حركة البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢١ للعاملين بالهيكل الإداري للدولة، وفقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية لتنظيم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM لمنع التكدس وعدم نشر عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢١

وضعت وزارة المالية جدولا زمنيا لتنظيم مواعيد صرف رواتب العاملين وموظفي الدولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعدم التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM حيث تستمر عملية الصرف لمدة 3 أيام خلال الفترة من 23 _ 25 فبراير، وذلك وفقا التقسيمات التي وضعتها الوزارة لصرف رواتب جميع العاملين بالوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية.

جدول صرف رواتب العاملين بالهيكل الإداري للدولة

يتم تنظيم عملية صرف رواتب شهر فبراير الجاري للعاملين بالدولة وفقا للجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية حيث يتم صرف رواتب 26 وزارة وهيئة تابعة لهم في اليوم الأول للصرف الموافق 23 فبراير من بينهما الصحة والتضامن الاجتماعي والتمويل والنقل والإسكان والآثار والأوقاف والإنتاج الحربي ويتم صرف رواتب 17 وزارة في اليوم الثاني الموافق 24 فبراير بينهما وزارة التعليم العالي والعدل والكهرباء والتنمية المحلية وفيما يتم صرف رواتب 9 وزارات يوم 25 فبراير من بينهم وزارة التربية والتعليم و الاستصلاح الزراعي والري والشباب والرياضة.

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خطوات سحب الرواتب من ماكينات الصرف الآلي في ظل كورونا 

تحذر وزارة الصحة والسكان المصرية مع نهاية كل شهر من خطر انتشار فيروس من جراء التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك في مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢١، لذلك وجهت بعض النصائح وهي تعقيم اليد بالكحول قبل إجراء عملية الصرف استخدام مناديل ورقية للضغط على أزرار ماكينات الصرف الآلي للبنوك ترك مسافات بين مرتادي ماكينات الصرف أثناء الإنتظار و تجنب ماكينات الصرف المزدحمة و استخدام  وسائل الدفع الالكتروني بدلا من الكاش والسحب من ماكينات صرف البنوك لتفادي الزحام.

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