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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:39 ص
عصام سعد
عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات، والهيئات، والوحدات المحلية للمراكز، والمدن، والأحياء، وذلك تحسبًا لموجة طقس سيء تضرب أغلب محافظات الجمهورية، وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأشار محافظ أسيوط على التنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة، لمواجهة أية طارئ أو سوء في الأحوال الجوية، ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها، مؤكدا على، جاهزية كافة القطاعات وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث، وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة.

وكذلك وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات، والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها، وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

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