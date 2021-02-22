غدا لقاء مع المخرج والروائي «قاسم حول» بمركز السكاكيني الثقافي

ينظم مركز خليل السكاكيني الثقافي لقاء مع المخرج والباحث والروائي العراقي "قاسم حول" تحاوره لبنى طه وذلك يوم غد الثلاثاء 23 فبراير، في تمام السادسة مساءً عبر تطبيق زووم.يتحدث "قاسم حول" في هذا اللقاء عن مسيرته في العمل مع منظمة التحرير الفلسطينية في سبعينيات القرن الماضي ومساهمته في إخراج أفلام الثورة الفلسطينية، كما سيتحدث قاسم أيضا عن تجربته في تجميع وإنشاء أرشيف الأفلام العراقية من خلال عمله كمستشار رئيس وزراء العراق الثقافي والفني. بالإضافة إلى مساهمته في إنشاء أرشيف الأفلام اليمنية وارشيف الأفلام الليبية.قاسم حول سينمائي وكاتب عراقي مقيم في هولندا. درس التمثيل والإخراج في معهد الفنون الجميلة في بغداد لخمس سنوات. عمل في عدة بلدان عربية وأوروبية مثل إيطاليا ستوديو ميكرو ستامبا، اليونان ستوديو سيني ماجيك، أسبانيا مستشار قناة الأندلس الفضائية في مدينة ماربيا. تونس ستوديوهات كوينتاة، لبنان ستوديو بعلبك، وعمل أيضا كمستشار في وزارة الثقافة\دائرة السينما والمسرح في العراق. يعمل قاسم حول كرئيس رابطة الكتاب والصحفيين والفنانين الديمقراطيين العراقيين في لبنان. وهو عضو الأمانة العامة واللجنة التنفيذية لاتحاد السينمائيين التسجيليين العرب. حازت أعماله على مجموعة جوائز عالمية وتم تكريمه في سويسرا وإيطاليا وألمانيا وتونس ودولة الإمارات العربية المتحدة لتكريس ثقافته وأفلامه في محاربة الظلم في العالم. كما ترأس لجان تحكيم عربية ودولية في بريطانيا وبولندا وتونس والجزائر. من أهم أعماله فيلم بيوت في ذلك الزقاق (1977)، عائد الى حيفا (1982)، المغني (2009) وبغداد خارج بغداد (2015).لبنى طه: طالبة وباحثة في مجال الدراسات الثقافيّة في "جامعة كوينز" في كندا، حيث يتنوّع عملها البحثيّ بين الدراسات السينمائيّة الفلسطينيّة ودراسات تعليم الموسيقى. تعمل حاليًّا على دراسة أرشيفيّة في موضوع صناعة الأفلام، كوسيلةً للتضامن بين فنّاني العالم والثورة الفلسطينيّة في سبعينات القرن الماضي.