كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عن مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي.وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن امتحان الصف الأول الثانوى سيكون عبارة 28 سؤالًا للاختيار من متعدد، في مدة زمنية 90 دقيقة.ولفتت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بالصف الثاني الثانوي للقسم «العلمي»، سيكون 28 سؤالًا للاختيار من متعدد، والزمن 90 دقيقة، وذلك الأمر بالنسبة لـ«الأدبي».وأشارت إلى أن فيم الصف الثاني الثانوي «تطبيقات»، سيكون 21 سؤالًا للاختيار من متعدد، في مدة زمنية 75 دقيقة.قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات التيرم الأول في الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021، بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية نهاية العام.