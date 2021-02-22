بـ 62 مليون جنيه.. تشغيل موقفين بدمياط الجديدة الثلاثاء المقبل

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه سيتم تشغيل الموقفين الجديدين بمدينة دمياط الجديدة، الثلاثاء المقبل، وذلك بتكلفة 62 مليون جنيه.وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، انه تم إجراء قرعة بين السائقين لتقسيمهم للعمل بين الموقفين، كما تم عمل قرعة لخطوط السرفيس بعد تعديلها، وإعداد 4 خطوط للسرفيس لتغذية المدينة بالكامل وكلها تبدأ وتنتهي عند المواقف.وأوضح "رجب" أن الموقف الأول مقام على مساحة 4.6 فدان بما يعادل 19 ألف متر بجوار جامعة دمياط، ليخدم قرى مراكز دمياط ومحافظات الدلتا كالدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بتكلفة 37 مليون جنيه،و الموقف الثاني أقيم بمدخل المدينة اعلى مساحة 2.6 فدان بما يعادل 11 ألف متر، ليخدم أهالي مدينة دمياط ومحافظات القناة كبورسعيد، والإسماعيلية بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه.وأكد أن الموقف أنشئ بمواصفات عالية وسيلبي كل احتياجات السائقين، والركاب من كافتيريات ودورات مياه وكل الخدمات الأخرى، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء الموقف الحالي الموجود بجوار سور الحديقة المركزية.وسوف يتم تشغيل 60 سيارة على خط سرفيس 1، و60 سيارة على سرفيس 2، و40 سيارة على سرفيس 3، اما سرفيس 4 فستعمل عليه الباصات الخاصة بمجلس الأمناء.