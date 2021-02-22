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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف لبنان: أزمة تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة والحلول ليست قريبة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:59 ص
لبنان
لبنان
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أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين أن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة على وقع تدهور معيشي غير مسبوق تشهده البلاد، مشيرة إلى أن العقبات الحكومية لا يبدو أن حلولها قريبة على المدى المنظور.

وذكرت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق) أن الأزمة الحكومية تتعقد، وأنه يبدو من الصعوبة البالغة التكهن بما إذا كان عامل الوقت سيلعب دورا في تخفيض سقف الشروط الاستعصائية التي تُفتعل تباعا في سياق متصل لتعطيل الاستحقاق الحكومي.

وأضافت الصحف أن الدعم الدولي المأمول لم يعد من المتوقع أن ينتشل لبنان من التدهور الراهن في ظل تسارع التداعي المالي والاقتصادي والمعيشي، وأن أحدا من القوى السياسية المعنية لا يبدو مستعدا للقيام بواجبه لا سيما على صعيد تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة.

وشددت على أن التراشق السياسي المستمر بين التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون) وتيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يقطع بتأزم حكومي يتسم بالاستعصاء على المدى المنظور.

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