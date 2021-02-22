محاضرات وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر أمسية شعرية أدارها الصحفي مجدي صالح، بحضور أعضاء النادي والشعراء الضيوف، بداها صالح بعدة قصائد منها "سجنوك يا يوسف، إلي البقاء، وقد كان"، كما القى د. محمد اسماعيل قصيدة بعنوان "أحبك".وعقد بيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان "كيفية النهوض بالاقتصاد المصري" بالتعاون مع مدرسة النصر الابتدائية، أوضح مسئول النشاط خلالها أن مصر استطاعت الحفاظ على النمو الاقتصادي على الرغم من تأثر العالم بجائحة كورونا، بالإضافة إلى استقرار الحالة الأمنية والقضاء علي الإرهاب مما ساعد علي زيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر واهتمام الدولة بالنهوض بالقطاع الصناعي من خلال إنشاء مصانع عملاقة جديدة، وزياده تشجيع الصادرات والحد من عمليات الاستيراد.زفي إطار النشاط أونلاين، قدم قسم المكتبات بالفرع مراجعة Review لكتاب "لعنة الفراعنة" تأليف أنيس منصور، ألقاها عمار النجار، إلى جانب محاضرة بعنوان "اقرأ لتسعد" قدمتها هبة عبدالرؤوف تم الحديث فيها عن أهمية القراءة وأنواعها، بينما نظم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر محاضرة بعنوان "التوعية بمخاطر الإنترنت" قدمها أحمد حسن، فيما أعدت مكتبة كفر طحلة ورشة إعادة تدوير لعمل مزهرية ديكوريه، كما أقيم معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها.