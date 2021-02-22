الكنيسة الأرثوذكسية تبدأه اليوم.. أبرز المعلومات عن صيام نينوى

- النبي يونان وقصته مع أهل نينوى



- صوم يونان.. بين الفرض والإلغاء



- عدد أيام صوم يونان قديما



تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية، صوم يونان بحسب الكنائس الشرقية، اليوم الاثنين، وذلك لمدة ثلاثة أيام فقط، ويختتم يوم الأربعاء المقبل.وصوم يونان ينقطع الأقباط خلاله عن الطعام بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها، قداسات خاصة.ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن هذا الصوم يوناني كالآتي: -- يعتبر لدى الأرثوذكس من أصوام الدرجة الأولى، والتى لا يجوز فيها أكل السمك، وهو صوم يسبق صوم القيامة بـ15 يومًا، وتقام القداسات الإلهية بالكنائس على مدى أيام الصوم الثلاثة.تعود قصة الصوم إلى يونان النبي، الذي طالبه الله بالذهاب إلى مدينة نينوى، التي كانت تعصاه، وأن يبلغها رسالة الإيمان، فرفض وحاول الهروب إلى مدينة "ترشيش"، ولكن حدث هياج عظيم في البحر، واضطر البحارة لإلقائه في المياه، فابتلعه حوت ضخم لمدة 3 أيام، وبعدها ألقاه على شواطئ مدينة نينوى، فأبلغهم رسالة التوبة، فتابوا وصاموا لمدة 3 أيام.هذا الصوم لم يكن موجودًا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حتى فترة حبرية الأنبا إبرآم بن زرعة البطريرك الـ62، في سلسلة بابوات الإسكندرية، والذي تولى في الفترة "976- 979م"، البابا "أبرام" كان سرياني الأصل، وكان يصوم الأيام الثلاث بينما لم يكن يصوم أول أسبوع في الصوم الكبير، حيث ينفرد الأقباط دون الطوائف الأخرى بصومه، ويسمونه "أسبوع الاستعداد"، وقبل البابا أن يصوم هذا الأسبوع، وفرض على الأقباط صوم 3 أيام يونان مقابله.وفقًا للتراث الكنسي فقد كان عدد أيام هذا الصوم قديمًا 6 أيام، أما الآن فهو 3 أيام فقط، تبدأ صباح الاثنين الثالث قبل الصوم الكبير.