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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«كلوب هاوس».. «الإرهاب» يخترق ملتقى «النقاشات» حول العالم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:28 ص
كلوب هاوس
كلوب هاوس
إيمان ماهر
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انعشت جائحة كورونا التحول الرقمي بشكل كبير حتى وصل إلى اللقاءات بين البشر وبعضهم، حيث ظهر تطبيق «كلوب هاوس»، الذي حظى بانتشار كبير في فترة وجيزة، والذي يمكن الأشخاص من إجراء مقابلات ونقاشات جماعية من خلال غرف مخصص لها دعوات.

«كلوب هاوس» هو تطبيق تواصل اجتماعي للدردشة الصوتية للمدعوين، تم إطلاقه في عام 2020 بواسطة شركة «Alpha Exploration Co»، وفي 21 يناير 2021، وصل تقييمه السوقي إلى ما يبلغ قيمته مليار دولار.

ولا يحتوي «Clubhouse» على الرسائل النصية المعتادة، وتتم جميع الاتصالات باستخدام الصوتـ في الوقت نفسه، حاول المطورون التأكد من عدم إمكانية تسجيل المحادثات، لكن هذه ليست السمة المميزة الوحيدة للشبكة الاجتماعية الجديدة.

نمت شعبية كلوب هاوس بشكل ملحوظ بعد مقابلة إيلون ماسك من قبل نادي «GOOD TIME» في يناير 2021. وفي 10 فبراير 2021، غرد ماسك بأنه وافق على القيام بـ«Clubhouse» مع كانييه ويست.

وفي 13 فبراير 2021، غرد ماسك على الحساب الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلب فيه إجراء محادثة عبر كلوب هاوس.

ومن جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، إن تطبيق «كلوب هاوس» بدأ بمشاركة 1500 شخص، وأصبح يضم 8 ملايين، وأنه يتم استخدامه من جانب الجماعة الإرهابية.

ولفت «موسى»، إلى أنه تم اختراق التطبيق من مجموعة إرهابية تضم الإرهابي أحمد سمير، والإرهابي أحمد عبد الباسط، مشيرًا إلى أن «هذا التطبيق يُعد الأخطر على الإطلاق، فهو يحتوي على الغرف التي لها افكار معينة واستغلها الإرهابية للتشكيك كما يفعلون في قناة الجزيرة، يستغلون أي شيء لفرض أفكارهم المتطرفة وزرعها».

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