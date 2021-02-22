استطلاع رأي: الجمهوريون ينتظرون حزب ترامب الجديد للانضمام إليه

أجرت جامعة سوفولك ويو اس إيه توداي، استطلاع رأي جديدا حول الجمهوريين في الويالات المتحدة الأمريكية.وأشار الاستطلاع إلى أن ما يقرب من نصف الجمهوريين، سيتخلون عن الحزب بتنظيمه الحالي وينضمون إلى حزب جديد إذا كان الرئيس السابق ترامب هو زعيمه.وبين الاستطلاع، أن 46 في المئة من الجمهوريين قالوا إنهم سيتخلون عن الحزب الجمهوري وينضمون إلى حزب ترامب إذا قرر الرئيس السابق إنشاء حزب جديد، حسبما أوردت قناة العربية الإخبارية.كما قال 27 في المئة فقط إنهم سيبقون مع الحزب الجمهوري، وأشار الباقون إلى أنهم لم يتخذوا قرارًا بعد.ويشار إلى أن، ترمب لم يعلن عن تفاصيل مستقبله السياسي.