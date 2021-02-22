44 إصابة جديدة بكورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان اليوم الإثنين، 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 85 ألفا و929 شخصا.وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 47 حالة شفاء تام من المرض، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 82 ألفا و803 حالات.فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة مرتبطة به، ليقف إجمالي الوفيات عند 1458 حالة.ووفقا للبيانات الرسمية، يتلقى 396 مريضًا في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، منهم 101 في حالة حرجة.