تسلا تتوقف عن تلقى طلبات شراء لطراز موديل واى

توقفت شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية عن تلقي طلبات لشراء النسخة الأقل سعرا من طراز "موديل واي" الكهربائية الرياضية وحذفته من دليل التصفح الإلكتروني التابع لها، وذلك بعد شهر واحد فقط من إطلاق السيارة، حسبما ذكر موقع "إكتريك" الإخباري الإكتروني.كما اختفى طراز "موديل واي ستاندارد رينج" أيضا من دليل تسلا في كندا، وفقا للتقرير، الذي قال إنه من غير الواضح ما إذا كانت الشركة قد ألغت الإصدار الأساسي أو أوقفت الطلبات الخاصة به مؤقتا.وخفضت "تسلا" الأسبوع الماضي أسعار أرخص طرازين "موديل 3" و"موديل واي"، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن موقع الشركة.