رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: بايدن سيزور تكساس هذا الأسبوع

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:35 ص
بايدن
بايدن
أ ش أ
طباعة
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور تكساس هذا الأسبوع لتأكيد دعمه لمواطني هذه الولاية بعد العاصفة الثلجية، وأن جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ماضية، رغم الأحوال الجوية المضطربة.

وقالت ساكي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، مساء الأحد، إن عمليات توفير لقاحات فيروس كورونا لا تزال مستمرة، رغم الأحوال الجوية السيئة التي عرقلت جهود توفير نحو ستة ملايين جرعة.

وأشارت إلى أن الحكومة لا تستطيع التحكم في الطبيعية، لكنها عملت على التعجيل بوصول اللقاحات بالعمل الوثيق مع خدمة البريد وشركات التوصيل، لافتة في الوقت ذاته إلى أن عامل التبريد زاد من صعوبة مهمة إيصال اللقاحات في وقتها.

وأوضحت أنه تم الحصول على مليوني جرعة من بين ستة ملايين ثم تابعت أنها تتوقع أن يتم تدارك التأخر والالتزام بالجداول الزمنية للجرعات التي من المقرر طرحها الأسبوع المقبل.

وأضافت أن إعلان تكساس منطقة كوارث لا يعني فقط مساعدة الناس على المرور بهذه الحالة الطارئة، بل مساعدتهم على التعافي مما عايشوه.. مشيرة في الوقت ذاته أنها وأعضاء من إدارة البيت الأبيض وحتى الرئيس بايدن على اتصال دائم بحاكم الولاية كريج أبوت.

وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متمسكة بإعادة فتح المدارس في أبريل القادم.

موضوعات متعلقة

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

الرئيس السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-2-2021

طائرة خاصة لمنتخب الفراعنة فى رحلته لكينيا

نيويورك تسجل أدنى معدل إصابة بكورونا خلال 3 أشهر

الزمالك يطالب بتأجيل لقاء تونجيت السنغالى بابطأل أفريقيا

أيام زمان

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)