البيت الأبيض: بايدن سيزور تكساس هذا الأسبوع

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور تكساس هذا الأسبوع لتأكيد دعمه لمواطني هذه الولاية بعد العاصفة الثلجية، وأن جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ماضية، رغم الأحوال الجوية المضطربة.وقالت ساكي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، مساء الأحد، إن عمليات توفير لقاحات فيروس كورونا لا تزال مستمرة، رغم الأحوال الجوية السيئة التي عرقلت جهود توفير نحو ستة ملايين جرعة.وأشارت إلى أن الحكومة لا تستطيع التحكم في الطبيعية، لكنها عملت على التعجيل بوصول اللقاحات بالعمل الوثيق مع خدمة البريد وشركات التوصيل، لافتة في الوقت ذاته إلى أن عامل التبريد زاد من صعوبة مهمة إيصال اللقاحات في وقتها.وأوضحت أنه تم الحصول على مليوني جرعة من بين ستة ملايين ثم تابعت أنها تتوقع أن يتم تدارك التأخر والالتزام بالجداول الزمنية للجرعات التي من المقرر طرحها الأسبوع المقبل.وأضافت أن إعلان تكساس منطقة كوارث لا يعني فقط مساعدة الناس على المرور بهذه الحالة الطارئة، بل مساعدتهم على التعافي مما عايشوه.. مشيرة في الوقت ذاته أنها وأعضاء من إدارة البيت الأبيض وحتى الرئيس بايدن على اتصال دائم بحاكم الولاية كريج أبوت.وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متمسكة بإعادة فتح المدارس في أبريل القادم.