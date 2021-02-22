إصابة الفنانة نجلاء بدر بكورونا

أصيبت الفنانة نجلاء بدر بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تعرضت لفقدان حاسة الشم والتذوق، وأجرت المسحة الطبية منذ قليل للاطمئنان على حالتها الصحية والتي جاءت نتيجتها إيجابية وإصابتها بالفيروس.نجلاء بدر في حالة صحية مستقرة ولكنها تلتزم العزل المنزلي والخضوع للبروتوكول العلاجي، بعد أن حصلت على إجازة صحية من تصوير مشاهدها داخل مسلسلي "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة والمخرج محمد سامي ومسلسل "بين السما والأرض".يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر كان مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر وأحمد زاهر وهيدي كريم ومحمد الشرنوبي.