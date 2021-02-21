بعد محاولة اغتيال باشاغا.. الميليشيات تتجه نحو ميدان الشهداء بطرابلس

‏أفادت مصادر ليبية، مساء اليوم الأحد، بسيطرة جماعات مسلحة على ميدان الشهداء في طرابلس بعد حادثة محاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.‏ودخلت أفراد وعربات مسلحة تحمل شعار المنطقة العسكرية ‎طرابلس إلى الميدان بعد انسحاب مجموعات ‎مدينة الزاوية إلى مناطق غرب العاصمة، وفق صحيفة المرصد الليبية.وانسحبت قوات الزاوية الموالية لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق إلى جزيرة سوق الثلاثاء بعد وصول معلومات بأن هناك تحشيد لميليشيات مصراتة التابعة لباشاغا تتجه نحوهم.وكان جهاز دعم الاستقرار التابع للسراج نفي تورطه في محاولة اغتيال باشاغا معتبرا أن ما حدث سوء تصرف من حرس وزير الداخلية.