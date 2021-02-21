الوكالة الذرية تتوصل لاتفاق مؤقت لمواصلة التفتيش في إيران

أعلن رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق مؤقت لمواصلة أنشطة التفتيش في إيران لمدة 3 أشهر.وقال‏ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مؤتمر صحفي من طهران إن محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين كانت جيدة.وأشار ‏إلى أنهم اتفقوا على التزام إيران بالاتفاق النووي، مؤكدًا وجود تفاهم ثنائي مؤقت مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش.‏وأضاف: "اتفقنا على عدد من القضايا الفنية مع إيران وحرصنا على إلزام إيران بمواصلة عمليات التفتيش".وأكد ‏مدير الوكالة الذرية أنه سيتاح لمفتشيهم الوصول لمعلومات من منشآت إيران النووية، مشددا على أن علاقتهم مع إيران تتركز على الجانب الفني وليس السياسي.