الوكالة الذرية تتوصل لاتفاق مؤقت لمواصلة التفتيش في إيران
الأحد 21/فبراير/2021 - 10:45 م
محمد عمرطباعة
أعلن رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق مؤقت لمواصلة أنشطة التفتيش في إيران لمدة 3 أشهر.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مؤتمر صحفي من طهران إن محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين كانت جيدة.
وأشار إلى أنهم اتفقوا على التزام إيران بالاتفاق النووي، مؤكدًا وجود تفاهم ثنائي مؤقت مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش.
وأضاف: "اتفقنا على عدد من القضايا الفنية مع إيران وحرصنا على إلزام إيران بمواصلة عمليات التفتيش".
وأكد مدير الوكالة الذرية أنه سيتاح لمفتشيهم الوصول لمعلومات من منشآت إيران النووية، مشددا على أن علاقتهم مع إيران تتركز على الجانب الفني وليس السياسي.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مؤتمر صحفي من طهران إن محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين كانت جيدة.
وأشار إلى أنهم اتفقوا على التزام إيران بالاتفاق النووي، مؤكدًا وجود تفاهم ثنائي مؤقت مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش.
وأضاف: "اتفقنا على عدد من القضايا الفنية مع إيران وحرصنا على إلزام إيران بمواصلة عمليات التفتيش".
وأكد مدير الوكالة الذرية أنه سيتاح لمفتشيهم الوصول لمعلومات من منشآت إيران النووية، مشددا على أن علاقتهم مع إيران تتركز على الجانب الفني وليس السياسي.