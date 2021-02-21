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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تعرب عن استعدادها لإجراء محادثات مع الدول العربية

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:49 م
جواد ظريف
جواد ظريف
وكالات
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران مستعدة لإجراء محادثات مع جيرانها العرب "دون شروط مسبقة"، بعد تطبيع دول مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها مع إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن ظريف قوله في مقابلة على قناة "برس تي في" التي تديرها الدولة "إيران مستعدة دون شروط مسبقة للجلوس والتحدث مع جيرانها العرب.. نريد أن نعيش بعلاقات جيدة مع جيراننا. نريد أن تكون لدينا منطقة قوية".

وقامت الإمارات والبحرين العام الماضي بتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل في تحول تاريخي للشرق الأوسط حيث تحقق الدولة اليهودية شرعية رسمية وعلاقات تجارية واسعة في قلب الخليج. وكان أساس التقارب هو عدم الثقة المشترك في إيران وبرنامجها النووي ونفوذها المتزايد في الشرق الأوسط من خلال شبكة من الوكلاء المتشددين.

وقال ظريف: "إذا كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون شراء الأمن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين، فليتفضلوا".

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