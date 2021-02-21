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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة الأقباط الكاثوليك بجهينة تستقبل الأنبا توما

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:58 م
الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب
تريزة شنودة
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زار الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، يرافقه الأب يؤانس صابر، اليوم الأحد، كنيسة مار جرجس بجهينة، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولى للرعية.

كان في استقباله الأب أرميا عياد، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث ترأس مطران إيبارشية سوهاج صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب أرميا، والأب يؤانس.

وألقى الأب الراعي كلمة رحب فيها بنيافة المطران، واستهل كلمته بالشكر، وأضاف: "لقد جئتنا بشعار مميز وهو "متحدون بالمحبة" المحبة التي تطلب تعاون الجميع من أجل خدمة الكنيسة".

وحضر أيضًا وفد من كهنة الكنيسة الأرثوذكسية للترحيب بالأنبا توما حبيب، وتقديم التهنئة له بمناسبة تجليسه على كرسي إيبارشية سوهاج.

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