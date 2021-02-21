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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلفاوي يشيد بأداء محمود عبدالمغني في «الجريمة لا تفيد»

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:10 م
الحلفاوي
الحلفاوي
أمير محمد خالد
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تواصل قناة dmc عرض الحكاية الثانية من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة النجمة الشابة هنا الزاهد، وهي حكاية "الجريمة لا تفيد" الذي يشارك في بطولتها النجم محمود عبدالمغني.

وأشاد مخرج العمل خالد الحلفاوي بحكاية "الجريمة لا تفيد"، مؤكدًا أنها من أفضل حكايات المسلسل على كافة المستويات سواء في الكتابة أو اختيار فريق العمل المشارك وحتى أداء الممثلين، مشيرًا أنه سعيد بالتعاون مع الفنان الموهوب محمود عبدالمغني الذي يقدم أداءً مبهرا ومبهجا على حد السواء في الشخصية التي يجسدها بالمسلسل موضحا أن عبدالمغني قدم أداءً راقيا خلال الحكاية التي تعد من أصعب حكايات العمل.

تدور حكاية "الجريمة لا تفيد" حول كشف غموض جريمة سرقة موثقة بالصوت والصورة، ارتكبها "كارم" الذي يجسد شخصيته عبدالمغني، وتحاول "راندا" التي تجسدها هنا الزاهد كشف حقيقة وتفاصيل الجريمة، وذلك من خلال عملها في الصحافة الإلكترونية، وتتسبب "راندا" في توريط "كارم"، إلا أنها وبمرور الأحداث تكتشف أنها أخطأت وتسببت في أذية شخص برىء، تسعى لمساعدته، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي وتتوالى المفاجآت بالحلقات القادمة.

يعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا، كما يذاع بالتزامن على منصة واتش ات.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه في 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، وهو من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وإنتاج k media كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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