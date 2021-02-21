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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أطعمة قد تساعد في تخفيف أعراض الربو

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:32 م
أعراض الربو
أعراض الربو
إسلام جمال
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تشير الأبحاث إلى أن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساعد فى التخلص من الربو.

وفى هذا التقرير، قدم موقع "everydayhealth" الطبى، عددا من الأطعمة التى تساهم فى تخفيف أعراض مرض "الربو" وهي كالآتي.

«الرمان»
يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في تهدئة الالتهابات المرتبطة بالربو.

وأفادت الكثير من الدراسات أن الرمان من الفواكهة التى تساهم فى تخفيف أعراض مرض "الربو" خاصة بين الاطفال.

«التفاح والبرتقال»
إذا كنت تتطلع إلى تخفيف أعراض الربو، فابدأ بإضافة المزيد من الفاكهة إلى نظامك الغذائي، كما يقول برين ماندر، أستاذ أمراض الصدر، أن التفاح والبرتقال يعد مصدرًا جيدًا للبيتا كاروتين وفيتامينات C وE، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب والتورم في الرئتين.

«سمك السالمون»
يقول ماندر، إن الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية من الأطعمة التى تساهم فى تخفيف أعراض الربو، حيث يعتبر سمك السالمون مصدرًا جيدًا لهذة المعادن.

«الزنجبيل»
يساعد الزنجبيل في تخفيف أعراض الربو، هذا لأن بعض المكونات في الزنجبيل قد تساهم في استرخاء الشعب الهوائية، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لخلايا الجهاز التنفسي والبيولوجيا الجزيئية.

«الكركم»
يشتهر الكركم بلونه الأصفر المشرق، وهو عنصر أساسي في المطبخ الهندي وقد استخدم على نطاق واسع في تقاليد الطب الصيني التقليدي وشرق آسيا لاضطرابات الجهاز التنفسي.

وتشير الأبحاث إلى أن العنصر النشط في الكركم، الكركمين، قد يساعد في تهدئة الالتهاب في الشعب الهوائية المصابة بالربو.

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