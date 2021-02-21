أطعمة قد تساعد في تخفيف أعراض الربو

«الرمان»

«التفاح والبرتقال»

«سمك السالمون»

«الزنجبيل»

«الكركم»

تشير الأبحاث إلى أن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساعد فى التخلص من الربو.وفى هذا التقرير، قدم موقع "everydayhealth" الطبى، عددا من الأطعمة التى تساهم فى تخفيف أعراض مرض "الربو" وهي كالآتي.يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في تهدئة الالتهابات المرتبطة بالربو.وأفادت الكثير من الدراسات أن الرمان من الفواكهة التى تساهم فى تخفيف أعراض مرض "الربو" خاصة بين الاطفال.إذا كنت تتطلع إلى تخفيف أعراض الربو، فابدأ بإضافة المزيد من الفاكهة إلى نظامك الغذائي، كما يقول برين ماندر، أستاذ أمراض الصدر، أن التفاح والبرتقال يعد مصدرًا جيدًا للبيتا كاروتين وفيتامينات C وE، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب والتورم في الرئتين.يقول ماندر، إن الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية من الأطعمة التى تساهم فى تخفيف أعراض الربو، حيث يعتبر سمك السالمون مصدرًا جيدًا لهذة المعادن.يساعد الزنجبيل في تخفيف أعراض الربو، هذا لأن بعض المكونات في الزنجبيل قد تساهم في استرخاء الشعب الهوائية، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لخلايا الجهاز التنفسي والبيولوجيا الجزيئية.يشتهر الكركم بلونه الأصفر المشرق، وهو عنصر أساسي في المطبخ الهندي وقد استخدم على نطاق واسع في تقاليد الطب الصيني التقليدي وشرق آسيا لاضطرابات الجهاز التنفسي.وتشير الأبحاث إلى أن العنصر النشط في الكركم، الكركمين، قد يساعد في تهدئة الالتهاب في الشعب الهوائية المصابة بالربو.