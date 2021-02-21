10 آلاف إصابة و215 وفاة بكورونا في بالمملكة المتحدة

سجلت المملكة المتحدة 9 آلاف و834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد، أن المملكة سجلت 215 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس خلال المدة ذاتها، مشيرة إلى أن 17 مليونا و582 ألفا و121 شخصا داخل المملكة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.