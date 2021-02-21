عقيلة صالح: طرابلس غير آمنة لعمل السلطة الجديدة

استنكر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الأحد، واقعة الهجوم التي استهدفت موكب وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس، مؤكدا رفضه الاعتداء على الليبيين مهما كان حجم الخلافات والنزاعات بينهم.وشدد صالح خلال لقاء مع فضائية الحدث، يبث الآن، أن هذا أمر خارج عن النظام والقانون وعلى أخلاق الشعب الليبي.وقال: "الواقعة تعكس مدى عدم سيطرة حكومة الوفاق على العاصمة حتى الآن. وتؤكد وجهة نظرنا، بأنه يجب على السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة العمل من مدينة سرت، الآمنة والخالية من أي تواجد للمليشيات".وتابع: "عاصمتنا للأسف، تسيطر عليها المليشيات والقوات الأجنبية المتمركزة فيها".ولفت إلى أنه كان متوقعا استهداف الأشخاص المتواجدين في ليبيا حاليا.وكان وزير الداخلية باشاغا تعرض في وقت سابق اليوم لمحاولة اغتيال بمدينة جنزور بالعاصمة طرابلس.