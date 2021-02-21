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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة في كفر الشيخ

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:26 م
تسليم 15 عقد تقنين
تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة في كفر الشيخ
عمرو الشامي
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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم "3 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و5 عقود بمركز ومدينة مطوبس، و7 عقود بمراكز دسوق، كفر الشيخ، سيدي غازي، بيلا، سيدي سالم"، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن أجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 667 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

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