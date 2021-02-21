الرئيس الجزائري يوقع مرسوما بحل البرلمان

وقع عبد المجيد تبون ‏الرئيس الجزائري، الأحد، رسميا مرسوما رئاسيا يتعلق بحل البرلمان (المجلس الشعبي الوطني) لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.وكان عبد المجيد تبون ‏اعلن الخميس الماضي، عن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بجانب، إجراء تعديلًا حكوميًا يشمل القطاعات المقصرة.واتهم رئيس الجمهورية في خطابه الاسبوع الماضي بعض الجزائريين بالسعي إلى بيع الوطن بثمن بخس، مشيرا إلى أنهم أدمجوا في الدستور كل ما طالب به الحراك.