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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:50 م
استعدادات آثار أسوان
استعدادات آثار أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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ترصد ''الدستور'' مجموعة من الصور لاستعدادات "آثار أسوان والنوبة" برئاسة الدكتور عبد المنعم سعيد، لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدي أبوسمبل.

وتابع الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام أثار أسوان والنوبة، أعمال النظافة الميكانيكية والكيمائية لإزالة الأتربة العالقة والاتساخات ومخلفات الطيور، وغيرها من الأعمال  التي تتم داخل معبدي أبوسمبل لاستقبال الحدث العالمي الفريد من نوعه بمعبدي أبوسمبل بمحافظة وهو تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني.

وتتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدي أبو سمبل بمحافظة أسوان، غدًا الإثنين، ويعتبر حدثا فلكيا عالميا يلقى اهتمام الجميع لإحيائه مرتين في شهري فبراير وأكتوبر من كل عام.

وتحدث الظاهرة مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالا ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالا بموسم الفيضان والزراعة.

وتتم هذه الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة "أمون ورع حور وبيتاح" لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثاني التي ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الأقداس.
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا
فى 10 صور.. استعدادات «آثار أسوان» لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى غدا

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