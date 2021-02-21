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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم أسوان» تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:14 م
الدكتور نبيل جعفر
الدكتور نبيل جعفر وكيل مديرية التربية
أسوان_إسراء توفيق
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عقد الدكتور نبيل جعفر وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بقاعة اجتماعات ديوان المديرية اجتماعًا موسعًا بموجهي عموم المواد ومديري المراحل التعليمية، بحضور عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الخاصة بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١ والتي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل.

وتناول الاجتماع مناقشة الكتاب الدوري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١٢١٨ بشأن خطة استكمال الدراسة والتقييم بعد ٢٠ فبراير ٢٠٢١ للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

وتم التشديد على السادة الموجهين بضرورة الانتهاء من وضع الامتحانات ومراجعتها وتسليمها للمطبعة الثلاثاء والأربعاء ٢٣ و٢٤ فبراير الجاري.

وتم التأكيد على ضرورة أن تتولى المدارس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، وعلى مديري المدارس الثانوية تعليق جداول الامتحانات في مكان واضح داخل المدرس مع وضع كشوف المناداة بالأسماء ورقم اللجنة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة عن ١٤ طالبا وعدد ٢ ملاحظ داخل كل لجنة مع اتباع جميع التعليمات واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

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