الداخلية: الحركة المرورية على «الدائري» منتظمة.. ونواجه المخالفات بحزم

أكد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، على أن الإدارة العامة للمرور تبذل أقصي جهودها وتنشر قواتها من ضباط وأفراد للعمل على تيسير وتسهيل الحركة المرورية على الطريق الدائري بكامل قطاعاته.وأكد قطاع الإعلام بوزارة الداخلية في حق الرد الذي أرسله لـ "الدستور" على ما نشر بتاريخ 14 فبراير الجاري، متضمنًا قيام النائبة إيناس عبدالحليم بتقديم بيانًا عاجلًا لرئيس البرلمان بشأن حوادث الطريق الدائري وسير سيارات النقل الثقيل، على أن الإدارة العامة للمرور تراقب السرعات على الطريق من خلال أجهزة الرادار، والتي يتم من خلالها تصوير المركبات المخالفة بتجاوز السرعات المقررة قانونًا على مدار اليوم الكامل لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.وأضاف قطاع الإعلام بالوزارة، أنه فيما يتعلق بسير سيارات النقل الثقيل أعلى الطريق الدائري، فإنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1722 لسنة 2018 يحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 طن داخل القاهرة الكبرى والطريق الدائري حول القاهرة من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.وأشارت إلى أنه من يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 3000 آلاف جنيه، ويستثنى من قرار الحظر السيارات المحملة بالمنتجات البترولية والسلع التموينية، والتي يتطلب نظام تشغيلها الانتقال لنقل تلك السلع على مدار اليوم بالكامل مستخدمة في ذلك الطريق الدائري.وأكدت الوزارة على أن الأجهزة الأمنية لا تدخر جهدًا في مجال توجيه الحملات المرورية لضبط كل ما يشكل مخالفة.