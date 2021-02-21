وزير داخلية الوفاق ينجو من محاولة اغتيال بطرابلس

نجا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، من محاولة اغتيال تعرض لها موكبه بطريق جنزور في طرابلس.وحسب ما أفادت به مصادر ليبية متطابقة، فإن سيارة مسلحة اعترضت موكب باشاغا عند طريق جنزور بطرابلس، وقامت بضرب وابل من الرصاص مما أدى إلى إصابة أحد حرّاس الوزير.ولفتت الأنباء إلى أن قوة الحراسة المرافقة لباشاغا تعاملت مع السيارة التي هاجمت موكبه، ما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين للموكب وضبط اثنين منهم.وربطت بعض الأنباء هذا الحدث بإصدار باشاغا "قرارات عقابية" بحق قادة بعض المجموعات المسلحة.