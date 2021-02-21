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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أرملة رائد العشيرة المحمدية ترفض قرار تعيين زكي الدين شيخا للطريقة

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:29 م
كريم النجدي مع القصبي
كريم النجدي مع القصبي ونقيب الإشراق
كتب: عمرو رشدي
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أعلنت الحجة ثريا أرملة الشيخ عصام الدين زكي إبراهيم شيخ العشيرة المحمدية رفضها قرار المشيخة العامة للطرق الصوفية اختيار زكي الدين جمال الدين شيخًا للعشيرة، مطالبة بتعيين نجل ابنتها صاحب الـ٢٢ عاما شيخا نظرا لصلة القرابة التي تربطه بالشيخ الراحل الشيخ نور عصام الدين- نجلها-.

من جانبه، أصدر كريم النجدي حفيد الحجة ثريا بيانا قال فيه إنه تقدم بأوراق اعتماده شيخا للعشيرة المحمدية للحفاظ على وحدة الطريقة وأدب التصوف الرشيد الذي يأتي على رأس أولوياته، واستكمالًا لمسيرة مشايخنا والسير على خطاهم وتطبيق دراساتي الإدارية في تطوير أنشطة الطريقة، خاصة أن الفترة القادمة تشهد اهتمام كبير بجميع فروع الطريقة، داعيا شباب الطريقة لمشاركته في الحفاظ على رسالة الإمام الرائد.

وأوضح كريم النجدي أمين الطريقة المحمدية الشاذلية أن القانون يعطيه الأولوية باعتباره أول طرف على رأس ذوي القربى للشيخ السابق، وأنه رغم إلمامه التام بأمور الطريقة وتربيته الصوفية في كنف وبيت الشيخ الراحل محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم، ومرافقته الدائمة لخاله الراحل نور محمد عصام الدين، إلا أنه لم يكن من الساعيين للترشح حفاظا على تنصيب يوسف ولاء الدين محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم شيخا للطريقة، وبعد وجود مجادلة قانونية على تنصيبه، ودخول أطراف ليسوا من ذوي القربى للشيخ السابق في الترشح وهو ما قد يتسبب في إحداث الفرقة والانقسام داخل الطريقة.

وتابع: "فقد كانت الخطوة بالتقدم للترشح خاصة بعد أن نمى إلى علمه أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن، حتى تاريخه، وأن ما تتداوله الصحف ووسائل الإعلام عن تنصيب شيخ جديد هو أمر عار تماما من الصحة".

وأكد "النجدي" أنه سيسعى دائما إلى صدارة كبار علماء الأزهر الشريف في هيئة علماء الطريقة للحفاظ على كون الطريقة صوفية شرعية مقيدة بالكتاب والسنة، وأن الأزهر الشريف وعلمائه هو المؤتمن على نشر وسطية الإسلام.

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