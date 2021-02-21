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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بن زايد: «آيدكس 2021» يساهم في مد جسور التعاون بين الدول

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:25 م
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
نيفين أشرف
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أشاد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمعرض "آيدكس 2021" الذي تم افتتاحه اليوم الأحد، بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة الدولية في فعاليات المعرض، يبرهن على قدرة الإمارت لاستضافة الأحداث العالمية.

وقال بن زايد في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "زرت معرض "آيدكس 2021" واطلعت على أحدث النظم الدفاعية التي تعرضها الشركات العالمية".

وأضاف قائلًا: "إقامة المعرض في موعده وحجم المشاركات يجسدان قدرة الإمارات على استضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف.."آيدكس" يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول".

ويستعرض "ايديكس 2021" أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة بجانب التركيز على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدول المشاركة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

ويشارك في المعرض حوالي 900 شركة متخصصة في المنتجات العسكرية والدفاعية الجوية والبرية والبحرية قادمة من عدة دول أهمها الولايات المتحده الامريكية وروسيا والصين.

ويستمر المعرض حتى 25 فبراير الحالي مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حيث يتوجب على جميع المشاركين والزوار إظهار نتيجة فحص سلبية للفيروس قبل الدخول للمعرض.

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