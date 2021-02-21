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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: رءوس أموال بقيمة 100 مليار دولار هربت من البلاد خلال عامين

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:51 م
مسعود خانساري
مسعود خانساري
منار أحمد
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أعلن رئيس غرفة التجارة في طهران، مسعود خانساري، أن رءوس أموال بقيمة 100 مليار دولار قد هربت من إيران خلال العامين الماضيين.

وووفقًا لموقع "فراو" الإخباري، أكد خانساري، اليوم الأحد، أن هذه الأرقام "موثقة"، وأن جزءًا من الأموال تم إنفاقها على شراء العقارات في الدول المجاورة لإيران، أغلبها في تركيا وجورجيا.

وعزا المسئول الإيراني هذه الظاهرة إلى سقوط العملة الإيرانية إثر العقوبات الأمريكية وعدم وجود أنشطة استثمارية في البلاد.

وعلى مدى العامين الماضيين، أظهرت إحصاءات رسمية من دول مثل تركيا أن الإيرانيين في الخارج يشترون المزيد من العقارات حتى أثناء تفشي جائحة كورونا.

وفي أغسطس 2019، ذكر تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أنه عقب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2019، تسارعت نسبة هجرة الإيرانيين إلى تركيا حيث ازدادت 150% خلال 6 أشهر.

وذكر التقرير أن المستثمرين الإيرانيين حتى ذلك التاريخ، اشتروا 2200 عقار في تركيا بقيمة 550 مليون دولار أمريكي.

وأدت هذه الظاهرة إلى إصدار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمرا للحكومة العام الماضي يقضي بمواجهة شراء إيرانيين عقارات وممتلكات في الخارج.

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