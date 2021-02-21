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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1292 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالمحافظات

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:16 م
وزارة التموين
وزارة التموين
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تتصدى الأجهزة الأمنية بقوة، لجرائم الغش التجاري، من خلال الحملات المكثفة، على الأسواق والمصانع والمخازن غير المرخصة، التي تقوم بتصنيع وترويج منتجات مجهولة المصدر تهدد صحة المواطنين، كما تهدف الحملات، لملاحقة محتكري السلع، بهدف رفع أسعارها، لتحقيق مكاسب كبيرة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط 1292 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (5،95 طن «لحوم مستوردة – كبدة»، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي)، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وتم التحفظ على المضبوطات، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة «غير مرخصة»، لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط ( 11،25 طن «فول – أرز» بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية، بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الحملات من ضبط (4،8 طن «أرز – مكرونة»، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي)، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وأحبطت الحملات محاولة بيع( 1،2 طن سكر تمويني، 320 عبوة زيت تمويني، مخصصة ربطًا للصرف على البطاقات التموينية)، قام بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل بدال تمويني، بمحافظة القاهرة.

وتم القبض على المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على مبلغ مالي قدره (5،731،870 جنيه، من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا)، دون إنتاجه فعليًا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، استخراج 82 %، وبيعها بالسوق السوداء.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على مبلغ مالي قدره (3،016،100 جنيه، من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب، واختراق تشغيل منظومة الخبز)، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، دون إنتاجه فعليًا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط (35450 قطعة مستلزمات طبية «كمامة، جوانتى، لاصق طبي»، بدون مستندات مجهولة المصدر)، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الحملات من ضبط (78 طن نخالة ناعمة، غير صالحة للاستخدام الحيواني)، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها، ووجود تغير في خواصها الطبيعية، باحتوائها على حشرات «سوس»، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، بمحافظة سوهاج.

كما تم ضبط (8 طن أسمدة زراعية بدون مستندات، مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية، بمحافظة الشرقية.

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